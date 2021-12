PSG : Après le PSG Dior s’offre Kylian Mbappé

Mbappé annonce être l’image de la prestigieuse maison Dior.

Fort du succès de l’annonce du partenariat opéré avec le PSG, en septembre dernier (les réseaux sociaux avaient très vivement réagi à la nouvelle), la maison Dior poursuit son investissement dans le football, et le club de la capitale française, en devenant sponsor personnel de Kylian Mbappé. C’est ce qu’indique le footballeur tricolore, sur ses réseaux sociaux, ce vendredi.

Comme le PSG, Kylian Mbappé rejoint la maison Dior

Il ne donne par contre, aucune autre indication, quant à la durée du bail qui les unit, ni aux missions précises qui lui seront confiées. Mais Dior précise que Kylian Mbappé sera l’image de la mode et des parfums masculins. Cela suppose qu’à l’avenir, il sera habillé de Dior en toutes occasions, autres que celle du domaine sportif, dont se charge son équipementier Nike.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un quatrième ou un sixième sponsor personnel pour Mbappé

Ce contrat avec Dior est soit le sixième, soit le quatrième sponsor associé à Kylian Mbappé. On est sûr en effet qu’il est toujours l’image de Nike, des montres Hublot et de l’éditeur EA Sports en tant que tête d’affiche de FIFA 22. Il semble en revanche, selon nos observations, qu’il ne soit plus lié à la marque d’alimentation bio pour enfant, Goog Goût, ou, sur le marché asiatique à celle des cosmétiques hommes, Bulk.