PSG, Barça : Salaire, contrat ce que souhaiterait Wijnaldum pour signer

Gerogino Wijnaldum a fixé ses conditions pour les clubs qui le courtisent.

Avec les pertes financières importantes accumulées ces derniers mois, beaucoup d’équipes chercheront, cet été, à se renforcer de la manière la moins coûteuse possible. Et ce en recrutant, par exemple, des joueurs en fin de contrat en juin prochain. C’est le cas, notamment, du PSG et du Barça qui, selon la Gazzetta Dello Sport, seraient très intéressés par le profil d’un certain Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais de 30 ans voit son contrat, avec Liverpool, arriver à expiration cet été, et ne devrait vraisemblablement pas prolonger chez les Reds. L’international Oranje, fort de ses qualités sur le terrain, bénéficie d’une très bonne cote sur le marché et attire d’ores et déjà plusieurs grands clubs européens, malgré des exigences à la hausse concernant son salaire.

Wijnaldum souhaiterait un salaire élevé pour signer au PSG ou à Barcelone

Afin de s’attacher librement les services de l’ancien du PSV, les dirigeants parisiens comme barcelonais, devront tout de même sortir le chéquier. Il est question, selon les médias italiens, d’un contrat de 4 (pour la Gazetta dello Sport) à 4,5 (du côte du Corriere dello Sport), millions d’euros net par an, soit de 435 000 à 490 000 euros brut mensuels, hors bonus à la performance, ou prime à la signature. Le champion d’Europe 2019 demanderait plus que ce qu’il touche actuellement avec les Reds de Liverpool.

D’autres cadors européens prêts à proposer un contrat au Néerlandais

Si Paris ou le Barça pourraient être de parfaits points de chute pour le joueur, autant sur le plan sportif que financier, d’autres clubs pourraient avoir leur mot à dire afin de faire pencher la balance de leur côté. Chelsea, l’Inter, mais surtout l’AS Rome seraient également sur la piste de « Gini ». José Mourinho et Tiago Pinto s’activeraient même de plus en plus à faire venir le champion d’Angleterre 2020 dans la capitale italienne, à l’intersaison. Ces derniers auraient déjà contacté l’entourage de l’international hollandais, et seraient disposés à accéder à ses exigences financières et contractuelles, en plus de lui assurer une place de titulaire dans l’effectif romain.