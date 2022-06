PSG : Ce que la Juve propose à Di Maria pour le recruter

Son contrat jusqu’en 2022 au PSG, bientôt terminé et non renouvelé, Angel Di Maria pourrait partir vers la Juventus Turin.

Depuis la fin du mois dernier, il est désormais officiel que Angel Di Maria va quitter le PSG, après sept ans au club. C’est la fin d’une histoire pour l’Argentin qui, à 34 ans, fait partie des joueurs les plus emblématiques de Paris sur la dernière décennie. D’après les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’ailier aurait été approché par la Juventus, qui lui proposerait deux options : Un contrat d’un an à 5,5 M€ + bonus, ou un contrat de deux ans à 7 M€. D’après le média italien, « El Fideo » pencherait vers la première option.

Deux choix s’offrent à l’ancien du PSG pour rejoindre la Juventus

La Juventus souhaiterait l’avoir pour deux ans et en ce cas, le joueur deviendrait éligible au Decreto Crescita, l’équivalent de nôtre système d’impatriation en France, qui vise à favoriser l’embauche de talents spécifiques, de pays étrangers. Dans les deux cas de figures, il s’agirait d’un salaire inférieur à celui qu’il touchait dans le vestiaire parisien, jusqu’à présent.



Un retour au bercail pour Di Maria après la Coupe du Monde

La Juventus semble partie avec une vraie longueur d’avance dans le dossier du futur ex-parisien. Plus tôt cette année, il avait accordé une interview à Todo Pasa, une émission argentine, dans laquelle il précisait vouloir rester encore un an en Europe, avant de rentrer au pays. Le but étant d’arriver dans la meilleure des formes pour le Mondial 2022, qui a lieu au Qatar, entre le 21 novembre et le 18 décembre. Il s’agirait de la fin d’une ère pour l’Argentine, puisque Lionel Messi prendrait aussi sa retraite internationale après la compétition.