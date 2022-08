PSG: Combien vaut désormais Thilo Kehrer sur le mercato ?

C’est un été charnière pour Thilo Kehrer, car il entre dans sa dernière saison contractuelle avec le PSG.

Thilo Kehrer est dans une impasse au PSG. Le défenseur international allemand (20 sélections) ne fait pas parti des plans de Christophe Galtier, le nouveau coach parisien, qui ne l’a pas pris dans le groupe pour le Trophée des champions gagné face à Nantes, dimanche dernier (4-0). Catalogué indésirable dans la capitale, à l’instar de Wijnaldum, Ander Herrera ou encore Gueye, le joueur de 25 ans pourrait quitter le club cet été, ou bien honorer sa dernière année de contrat, motivé par un salaire confortable à Paris.

Plus qu’un an de contrat pour Thilo Kehrer au PSG

En 2018, le défenseur polyvalent quittait l’Allemagne et Schalke 04 pour rejoindre le club qatari, contre un chèque de 37 millions d’euros. Malgré beaucoup de promesses, il n’a jamais su convaincre les différents entraîneurs passés à la tête de l’équipe. En fin de contrat dans un an au PSG, sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros par Transfermarkt. C’est plus que l’Observatoire du football, qui évalue le joueur entre 10 et 15 millions d’euros, sur ce mercato.

Un salaire conséquent dans la capitale

Malgré un temps de jeu qui s’annonce faible cette saison, qui plus est avec l’arrivée de Nordi Mukiele, Thilo Kehrer pourrait faire le choix de rester à Paris et de quitter le club libre de tout contrat, à l’été prochain. Son salaire annuel de 4,92 millions d’euros brut annuels (410 000 par mois) est une bonne motivation. Annoncé du coté de Séville durant ce mercato, l’intéressé a démenti tout accord et semble vouloir aller au bout de son bail avec le club parisien.