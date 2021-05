PSG et Jordan dévoilent le maillot domicile 2021-22 [OFFICIEL]

Kylian Mbappé est un ambassadeur du nouveau maillot du PSG 2021-22.

Le voilà officialisé. Et il est tel qu’annoncé et tel que le craignait les ultras du PSG, remontés contre lui. Lui, c’est le maillot domicile 2021-22 de Jordan pour le club de la capitale. Esthétiquement réussi, mais les fans pour certains, n’en veulent pas, car il ne respecte pas les codes inspirés par Daniel Hechter.

Un maillot domicile 2021-22 du PSG produit par Jordan

Ici en effet, point de bande verticale, au centre. Mais un pièce unie, sur fond de bleu foncé, avec un col rond blanc et rouge. « Comme chaque saison, le maillot domicile du Paris Saint-Germain conserve ses couleurs ancestrales, bleu blanc et rouge. Leur enchainement se reporte cette fois-ci sur les manches et le col du maillot », est-il écrit, à son sujet, dans le communiqué.

Aussitôt dévoilé, aussitôt proposé à la vente

C’est une collection « qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ». Le maillot sera porté sur le terrain, avec un short (à motif à diamant) et des bas bleus, assortis. Ce nouveau maillot domicile 2021-22 de Nike pour le Paris Saint-Germain est dès à présent disponible à l’achat, sur les espaces physiques du club et de l’équipementier, ou directement sur la plateforme de Nike, au prix de 89,99 euros le modèle « stadium » et 139,99 euros, la version identique à celle que portent les joueurs.