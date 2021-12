PSG : Après Coca-Cola prolongé, Big Cola nouveau sponsor du club

Le PSG compte un nouveau sponsor régional, qu’AJE Group, pour deux marques qu’il produit.

Du Cola, qu’importe la marque, ce sera toujours la boisson officielle du PSG, pour les prochaines années. Fin novembre dernier, le club et Coca-Cola prolongeaient une idylle vieille de 22 ans, faisant du second, un « partenaire officiel », soit un soutien important, dans la hiérarchie des commanditaires. En plus, ce vendredi est annoncée un autre sponsoring avec AJE Group, jusqu’en 2024.

Le groupe AJE Group nouveau partenaire du PSG

AJE Group est une multinationale spécialisée dans la production de boissons alcoolisées ou non. Elle s’est associée au Paris Saint-Germain pour deux marques qu’elle produit : Volt et Big Cola. La première est la cinquième boisson énergisante la plus vendue dans le monde, l’autre la quatrième, à l’échelle des boissons gazeuses. Et devinez qui est la première ?… Coca-Cola, bien sûr.

Un sponsoring régional avec Big Cola

Deux marques concurrentes réunies sous un même club, c’est plutôt cocasse. Mais cela s’explique, dans ce cas précis, puisque AJE Group s’est engagé en tant que « sponsor régional ». Comprendre que, Coca-Cola est à l’échelle la plus large, la « boisson officielle » du Paris Saint-Germain, mais Big cola, le devient en certaines régions précises du globe. Ça n’est pas précisé, mais la marque, aux origines péruviennes a une forte implantation en Amérique latine, ainsi qu’en Asie.

Les 5 et 6es partenaires régionaux du PSG

« Nous sommes ravis de nous associer à Volt et Big Cola, détaille le patron du sponsoring au club, Marc Armstrong. Nous partageons avec AJE Group l’ambition de développer notre présence à l’international tout en offrant la meilleure expérience possible à nos fans. Nous sommes impatients de travailler ensemble à la création de contenus exclusifs pour toucher de nouveaux publics. » Volt et Big Cola deviennent les cinq et sixième partenaires régionaux du PSG.