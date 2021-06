PSG : Le nouveau maillot Jordan 2021-22 des gardiens dévoilé

Christiane Endler porte la tenue prévue par Jordan brand, pour les gardiens et gardiennes du PSG.

Jusqu’ici, nous n’en savions rien. Parce que Nike, dans sa campagne promotionnelle accompagnant la sortie du maillot domicile 2021-22 du Paris Saint-Germain, n’a rien montré de l’ensemble prévu pour les gardiens du club. Et les hommes de Mauricio Pochettino ne se sont pas encore produits dans leur nouvelle tenue de gala.

Les filles étrennent les premières les maillots 2022 du PSG

Eux non, mais les filles, si. Ce dimanche, elles ont affronté l’Olympique Lyonnais, dans le match au sommet de la Division 1. Avec les nouvelles tuniques sur leurs épaules. Et dans le but, pour la Chilienne, Christiane Endler, également. Elle, portait une association de jaune, de haut en bas, du maillot jusqu’aux chaussettes. Avec du noir pour les sponsors, plus un peu de blanc.

C’est donc le même ensemble qu’aura Keylor Navas, à la reprise en août prochain.