PSG : Le nouveau maillot pre-match 2021-22 Jordan à l’image

Le maillot pré-match du PSG vient d’être dévoilé.

Ce devrait être la première pièce visible sur les épaules des joueurs du Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, à l’occasion du match de la 37e journée face au Stade de Reims, si les hommes de Pochettino étrennent leur nouvel ensemble. Avant de découvrir le nouveau maillot domicile signé Jordan, pour la saison 2021-22 du club de la capitale, sera porté celui prévu par l’équipementier pour l’échauffement.

1re sortie pour le maillot pré-match face à Reims

Ce maillot pré-match s’accorde donc au principal, sorti ce vendredi chez Nike et sa division Jordan. Il est bleu foncé en couleur principale et a la particularité d’un design en lignes rouges, sur lesquelles est inscrit « Paris », en lettres majuscules. Le blanc de la troisième couleur du Paris Saint-Germain, marque les partenaires commerciaux ; le jumpman, All et dans le dos, le Rwanda.

Un maillot training du PSG vendu 60 €

Aussitôt sorti, aussitôt disponible à la vente, ce maillot pré-match Jordan x PSG 2021-22 est vendu 60 euros sur les espaces officiels, physiques et digitaux du PSG, ou la plateforme en ligne, de l’équipementier Nike.