PSG : Lionel Messi sera aussi payé… en Token du PSG !

Lionel Messi va gagner beaucoup d’argent avec le PSG, mais aussi de la monnaie virtuelle!

Non, vous n’avez pas mal lu, et c’est une grande première, à cette échelle dans l’histoire du football, qu’un joueur, en l’espèce Lionel Messi, reçoive contractuellement, des Token de son club. Comprendre, un actif numérique, sorte de bitcoins réservés au marché du Paris Saint-Germain, depuis 2018 et la signature d’un partenariat associant le club à la plateforme Socios.com sur la blockchain.

Des $PSG Fan Tokens dans le contrat de Messi

Ainsi Lionel Messi, à la signature de son contrat avec son nouveau club « s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens’ », indique ce dernier dans un communiqué. La monnaie virtuelle du Paris Saint-Germain a vu son cours bondir, entre l’annonce du départ du joueur de Barcelone, les rumeurs l’associant au PSG, jusqu’à son arrivée finale.

Un cours qui a explosé avec l’arrivée de l’Argentin

« L’enthousiasme suscité par l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mercato estival a fait bondir les volumes d’échange du $PSG Fan Tokens, qui ont même dépassé 1,2 milliards de dollars dans les jours précédant l’annonce de l’arrivée de Messi », précise le club à ce sujet. Nous mêmes à Sportune, l’avions relevé. « L’engagement du Club avec Socios.com avec les $PSG Fan Tokens est un grand succès, se réjouit Marc Armstrong, le patron du sponsoring à Paris. Nous avons pu développer une relation avec de nouveaux fans dans le monde et générer des revenus. »

Le PSG et d’autres, tournés vers la monnaie numérique

Alexandre Dreyfus, le CEO français de Socios.com voit en cela, « le début d’une nouvelle tendance », tant il est vrai que les monnaies virtuelles des clubs de foot et du sport, ont en ce moment, le vent en poupe.