PSG, Man City ou Newcastle : Qui a le Cheik le plus riche ?

Trois souverains du Moyen Orient qui veille sur la destinée de trois clubs de football : de gauche à droite, de Manchester City, du Paris Saint-Germain et de Newcastle

Trois clubs, trois pays et trois têtes couronnées, derrière les fonds souverains propriétaires des club, Paris Saint-Germain, en France, et Manchester City et Newcastle, au Royaume-Uni. Laquelle, de Mansour bin Zayed Al Nahyan au Qatar, Mansour bin Zayed Al Nahyan aux Emirats Arabes Unis ou Mohammed ben Salman, en Arabie Saoudite est la plus riche ?

Des personnalités riches mais secrètes

La question, d’une part ne dit rien des moyens autorisés à chacun des trois clubs, car ils sont sans limite, sauf celles écrites et imposées, par l’UEFA, au nom de son fair play financier. De surcroît, ces personnages sont aussi secrets sur leur patrimoine et l’étendue complète de leurs activités, que considérés comme immensément riches. A leur propos, toute donnée chiffrée n’est bien évidemment qu’estimation, difficilement vérifiable, de surcroît.

L’émir du Qatar (PSG) serait le moins fortuné des trois

Néanmoins, si l’on prend en référence les publications, dans un temps récents, de Businessinsider, Forbes ou The Sun, l’on peut avancer que Mansour bin Zayed Al Nahyan a la fortune la plus épaisse, supérieure à 17 milliards d’euros, en 2021. Il devancerait le nouveau propriétaire des Magpies de Newcastle, Mohammed ben Salman, à 15,5 milliards d’euros. Plus loin, par contre, est l’estimation pour l’émir du Qatar. Elle serait de 2,5 milliards de dollars selon Forbes et le Time, mais son patrimoine serait en réalité bien plus important, selon une enquête de Mediapart, qui évalue à 4,5 milliards, l’ensemble des actifs de la famille royale du Qatar, à l’étranger.

La famille Pinault les domine tous individuellement

Reste que ces fortunes, si elle classe chacun d’entre eux, dans la liste des personnalités les plus puissantes du monde, sont toutes inférieures à l’estimation du propriétaire d’un club de football le plus riche dans le monde. Il est Français est possède le Stade Rennais, vous aurez forcément reconnu, la famille Pinault, qui dirige le groupe de luxe, Kering.