PSG : Neymar, mannequin au bras en caleçon dans une campagne promotionnelle

Faith Lynch et Neymar pour la marque Superdry.

Le joueur du PSG, Neymar, s’affiche avec Faith Lynch, un mannequin reconnu dans sa profession, en sous-vêtements de la marque Superdry. La jeune femme, a déjà participé à la fashion week de Paris, c’est une véritable étoile montante dans le milieu. Sur Instagram, elle compte près de 37 000 abonnés, et n’a pas hésité à partager la publication avec l’ex élément du FC Barcelone, sur son propre profil. Une séance, qu’elle localise à Londres, au Royaume-Uni, ce qui pourrait être le lieu du tournage.

Le joueur du PSG décontracté

Sur les clichés, l’international auriverde, s’affiche presque nu, sourire aux lèvres, avec une aisance débordante. Sur Instagram, la page officielle de la marque Superdry, a affiché aussi, une image de Neymar seul, claquette aux pieds, en toute décontraction. Une collaboration placée sous le signe de l’engagement écologique, puisqu’il s’agit d’une collection biologique, dont une partie des bénéfices sera reversée à l’Instituto Projeto Neymar Jr, qui aide les jeunes en difficultés au Brésil.

Neymar et Superdry

Neymar est devenu pour trois ans en Décembre dernier, l’ambassadeur de la marque, pour les dessous qu’elle produit. Il s’est dit par communiqué très « satisfait du développement et du potentiel », de ce rapprochement. Les caleçons, sont vendus par lots de trois, au prix de 34,99 €, et différents coloris sont proposés. Superdry, d’origine britannique, fondé en 2003 par Julian Dunkerton & James Holder, est connu à l’international, et présent dans 65 pays.