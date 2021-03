PSG : Neymar répond par l’humour à son compte « officiel » sur Tinder !

Neymlar dit ne pas avoir de compte sur Tinder et espère que celui qui se sert de son image, en use à bon escient.

Ce dimanche, Neymar a fait son retour sur les terrains de Ligue 1, face à l’Olympique Lyonnais (2-4). Mais, le Brésilien a aussi fait parler de lui, pour autre chose que du football, ce week-end. En effet, il a été interpellé sur Twitter, à propos d’un éventuel compte Tinder certifié de sa part. Le joueur du Paris-Saint-Germain, n’a pas hésité à éteindre la rumeur, avec humour.

Neymar dément

Neymar a tweeté, dans la journée de dimanche : « J’espère que celui qui utilise Tinder avec mon nom… me représente bien », avec des smileys morts de rire. Avant, de démentir à nouveau, en répondant à une publication Instagram, du compte people @GossipDodia : « Celui qui l’utilise s’amuse hein, malheureusement ce n’est pas le mien. » Si l’ancien joueur du FC Barcelone n’est donc pas inscrit sur Tinder, il est actif sur d’autres réseaux sociaux.

La star du PSG cartone sur les réseaux sociaux

Criaram um fake do Neymar no tinder que ganhou até o selo de verificado kkkkkkkkk pic.twitter.com/QU951SF10i — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) March 20, 2021

Neymar est l’un des sportifs les plus suivis, sur les réseaux sociaux, de la planète. Il compte près de 147 millions d’abonnés sur Instagram, 73 millions sur Facebook, et près de 53 millions de suiveurs sur TQwitter. Son club, le PSG, a lui récemment dépasser les 100 millions de fans sur les réseaux sociaux. Un chiffre, qui lui permet d’être l’une des franchises sportives, les plus suivies du monde et la première à ce niveau, dans le sport français.