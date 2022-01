PSG, OL, RCL… Des affluences en légère augmentation pour la 22e journée de Ligue 1

Un derby joué devant 5 000 spectateurs, c’était le maximum autorisés à la direction de l’OL, pour la visite de l’ASSE.

Le championnat de Ligue 1 est toujours marqué par la présence des jauges, dans les enceintes des clubs. Cela laisse des traces sur les affluences, qui restent basses. Une légère hausse dans les stades est à noter, en comparaison à la semaine dernière, avec en moyenne 4 648 spectateurs, pour cette 22e journée de Ligue 1. Comme c’était le cas pour le week-end précédent, aucun report, ni huis clos n’est à déplorer.

PSG, OL, RCL, au maximum des jauges

Il y avait de gros rendez-vous ce week-end. Du derby entre Lyon et Saint-Etienne, au clash RCL – OM, en passant par le duel, pour une qualification européenne, entre Montpellier et Monaco, cette 22e journée n’a pas déçu. Les trois rencontres font partie des six ayant atteint la limite fixée des 5000 spectateurs. Ce fut aussi le cas du PSG, dans sa large victoire sur le Stade de Reims. Elles permettent à l’affluence total d’atteindre les 46 476.

Affluence décevante devant le match FCGB – RCS

Si plus de la moitié des stades a réussi à atteindre la limite des 5000 supporters présents, d’autres ont connu des difficultés. C’est le cas de Bordeaux. Deux semaines après son match à huis clos, contre l’Olympique de Marseille, les Girondins n’ont attiré que 3308 spectateurs, au Matmut Atlantique. Les fans présents ont au moins pu se réjouir du spectacle donné, puisque la rencontre s’est finie par une victoire bordelaise, sur le score de 4-3.

Les affluences de la 22e journée

Lyon – Saint-Etienne = 5000

Montpellier – Monaco = 5000

Lens – Marseille = 5000

Paris – Reims = 5000

Metz – Nice = 5000

Angers – Troyes = 5000

Clermont – Rennes = 4535

Brest – Lille = 4358

Nantes – Lorient = 4275

Bordeaux – Strasbourg = 3308

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 508 862 11 46 260 Paris 431 064 11 39 188 Lille 305 317 9 33 924