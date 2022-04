PSG : Que vaut désormais Layvin Kurzawa sur le mercato ?

Parce qu’il ne joue plus, la valeur de Layvin Kurzawa sur le mercato s’effondre.

Fin juin 2020, à la surprise générale, Layvin Kurzawa prolonge son contrat avec le PSG, après seulement 14 matchs disputés en championnat. Depuis son arrivée dans la capitale, en 2015, en provenance de l’AS Monaco, contre 25 millions d’euros, le latéral peine à s’imposer. Il faut dire qu’en quasiment 7 ans, l’international français a vu défiler plusieurs concurrents de qualité, comme Maxwell, ou Juan Bernat. Le manque de temps de jeu régulier a nettement fait baisser sa valorisation sur le marché des transferts.

Il a prolongé jusqu’en 2024 avec le PSG

A ce jour, l’Observatoire du football (CIES) évalue Layvin Kurzawa, entre 1 et 2 millions d’euros. Dans le cas le plus favorable, cela correspond à une valeur divisée par 12,5, par rapport à l’unique indemnité payée à son égard, durant l’été 2015. Le portail web allemand Transfermarkt estime la valeur du défenseur à 6 millions d’euros. Une forte baisse quelle que soit la source, et ce, malgré sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2024. Le joueur de 29 ans pourrait être amené à partir avant la fin de son bail, lui qui gagne environ 5,4 millions d’euros brut annuels.

Layvin Kurzawa a disparu des radars cette saison

Bien qu’il ne soit pas perçu comme un titulaire, ni même comme un joueur régulier du PSG, le latéral gauche a toujours réussi à grappiller du temps de jeu. En 2021-2022, ce n’est plus le cas. La raison principale ? Un jeune portugais du nom de Nuno Mendes. Prêté avec option d’achat, le défenseur gauche réalise une saison exceptionnelle, du haut de ses 19 ans. Derrière lui, Juan Bernat et Abdou Diallo se partagent les minutes restantes. Autant dire que le numéro 20 parisien va devoir cravacher, s’il veut réintégrer les feuilles de match de Mauricio Pochettino.