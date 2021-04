PSG : Qui pourrait signer cet été selon les bookmakers ?

Les pistes des bookmakers anglais pour l’été du PSG.

Le mercato parisien pourrait être agité cet été, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. Le PSG est régulièrement associé, à un grand nombre de rumeurs liées au marché des transferts. Le club de la capitale, est en capacité de s’offrir les meilleurs joueurs de la planète, de ce fait, les bookmakers ont déjà envisagé les futurs recrues du Paris-Saint-Germain. Evidemment, les éléments qui arrivent en fin de contrat, sont les premiers cités, car la probabilité de les voir quitter leur club, est plus grande. Et les noms, ont de quoi faire rêver les supporters franciliens, qui ont l’habitude de ce genre d’opération, depuis le rachat, par le Qatar en 2011.

Qui pourrait signer au PSG selon les bookmakers ? 10. Mohamed Salah (Liverpool) = cote de 16 ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Sergio Ramos du Real au PSG ?

Le slogan du Paris-Saint-Germain « Rêvons plus grand », pourrait encore prendre de l’épaisseur, d’ci le prochain mercato estival. Les bookmakers, estiment que c’est Sergio Ramos, qui a le plus de chance de rejoindre la France, avec une cote de 4. Néanmoins, la concurrence de Manchester United est féroce, une arrivée du joueur du Real Madrid, en Angleterre rapporterait 4 euros pour 1 de joué. Pour rappel, l’international espagnol arrive en fin de contrat en juin prochain, et n’a toujours pas prolongé. En tout cas, Mauricio Pochettino ne serait pas contre la venue du champion du monde 2010, comme il l’a déclaré à Marca : « Ramos trouverait un grand club avec l’obsession de toujours gagner. Le PSG est l’un des plus grands du monde »

Une arrivée de Messi, une réelle possibilité

C’est sûrement le nom le plus clinquant, que propose les bookmakers. Lionel Messi, qui débarque au Paris-Saint-Germain cet été, vaut 5 fois la mise initiale. Le joueur vedette du FC Barcelone, n’a pas prolongé son bail du côté de la Catalogne, même si la nomination du nouveau président Joan Laporta, pourrait faire avancer les choses. L’international argentin, qui reste dans son club de coeur, est à 1,4 contre 1. Sinon qu’il rejoigne son ancien coach Pep Guardiola, à Manchester City. Ça vaut une cote de 4 contre un. Il y a dans le top 10 du diaporama ci-dessus, un peu de tous les profils, à l’exception. Et des joueurs français…