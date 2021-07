PSG : Training et pré-match, plus de nouveaux maillots extérieur 2021-22

Maillot training ou pré-match, voilà les pièces qui complètent la gamme extérieur de Nike pour le PSG.

Dans la foulée du maillot extérieur 2021-22 du PSG, pour pièce principale et la plus attendue de la collection , Nike a dévoilé tout le reste des produits accompagnants la tunique. Toute une gamme lifestyle déclinée autour des trois couleurs majeures qui sont visibles sur le maillot : le blanc, le rose et le noir.

Avec le maillot extérieur du PSG est sortie la collection signé Nike

De maillots, puisque l’on en parle, en voilà deux que les joueurs de Mauricio Pochettino porteront différemment, à l’occasion des entraînements journaliers, sinon pour les échauffements précédents les rencontres officielles. Le premier, maillot dit training, est noir pour la couleur dominante, accompagné de rose en secondaire.

Maillot training et pré-match dévoilés ce 21 juillet

Il est uni est simple sur le design, avec des manches et des sponsors en rose, pour contraste avec le reste. Le maillot training est lui d’un style différent. Plus original avec un design en fond, qui rappelle les fleurs de lys iconiques des armoiries de la capitale. Mais à y regarder de plus près, elles se composent de chiffres autour du sept et du neuf. Ces maillots ainsi que le reste de la collection « lifestyle » associée, sont disponible à la vente sur les plateformes numériques du club, ou de l’équipementier Nike et à partir du 28 juillet, dans les espaces physiques.