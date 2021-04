RC Lens : Ce sponsor sur le maillot qui restera invaincu

Quatre matches sur le maillot de Lens, aucun de perdu.

C’est une jolie conclusion pour Waigéo. Ce sponsor du RC Lens va rester, au moins pour un temps, sinon à jamais, comme une marque invaincue associée au maillot du club nordiste. Au début de ce mois d’avril, nous évoquions l’extension temporaire du partenariat noué entre la formation sang et or et l’entreprise, centrée sur les applications mobiles à destination des professionnels et des collectivités.

Quatre matches aucune défaite pour Waigéo sur le maillot du RC Lens

Le temps d’avril, Waigéo a posé son logo au dos du maillot des joueurs de Franck Jaise. C’est l’équivalence de quatre rencontres officielles, disputées par le collectif nordiste. Et aucune de perdu, puisqu’après le nul face à Lyon (1-1), la large victoire, 4-1, sur Lorient et le partage des points (1-1), contre le Stade Brestois, le RC Lens a dominé ce dimanche après-midi, le Nîmes Olympique (2-1).

Les deux marques nordistes sont unies jusqu’en 2022

Conclusion de ces 30 jours pour Waigéo, la marque restera un sponsor maillot invaincu. Elle est sinon un « partenaire officiel » du RC Lens, jusqu’en 2022, après prolongation de la collaboration, dans le courant de l’été dernier.