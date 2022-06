RC Lens : Le nouveau maillot Sang et Or Puma est sorti

Le RC Lens et Puma ont dévoilé le nouveau maillot domicile 2022-2023.

De plus en plus de clubs français dévoilent leur tunique officielle pour la saison 2022-2023. Après le RC Strasbourg ou encore tout récemment l’OL, c’est au tour du RC Lens de partager le nouveau maillot des Sang et or pour le prochain exercice. Si l’équipementier Puma, les principaux sponsors et les couleurs restent les mêmes, le design a subi un lifting conséquent.

Le nouveau maillot du RC Lens signé Puma

Jonathan Clauss et ses coéquipiers sont fixés sur la tunique domicile qu’ils porteront durant la saison 2022-2023. Cela reste du grand classique, avec des dominantes rouge et jaune auxquelles s’ajoutent des pointes de noir, visibles sur les manches, ainsi que du blanc, qui est la couleur du sponsor principal lensois Auchan. Si la marque au félin bondissant n’a pas chamboulé les coloris, elle a modifié l’esthétique de la tenue en elle-même.

Une tunique classique au design différent pour les Sang et or

Exit la large bande diagonale rouge sur le devant du maillot. Elle est remplacée par de fines rayures verticales de couleur similaire, qui ne sont pas sans rappeler l’esthétique des tuniques du milieu des années 80, lorsqu’Europe 1 était encore le sponsor maillot du RC Lens. Un autre changement est fait au niveau des manches, puisqu’elles ne seront plus jaunes, mais rouges, avec une bande noire plus épaisse aux extrémités.