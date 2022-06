OL, ASM, Barça, Real… Les maillots de la saison 2022-2023 que l’on connait déjà

Plusieurs clubs de France et d’Europe ont dévoilé un ou plusieurs jeux des maillots de la saison 2022-2023. Découvrez-les tous, en images.

Le mercato estival n’a même pas encore ouvert ses portes que la saison 2022-2023 de certains clubs a déjà commencé. Que ce soit en France, avec l’OL, l’ASM ou encore le SRFC, ou partout en Europe, plusieurs équipes ont déjà montré les maillots qu’elles porteront lors du prochain exercice. La Ligue 1 est le championnat où les formations ont le plus dévoilé, avec déjà 6 tuniques connues.

Un fourth dévoilé par l’OL, de plus majeurs pour le SRFC, l’ASM ou le RCSA

Parmi ces six représentants français, on retrouve deux promus. Le TFC change ses habitudes avec une tenue domicile à dominante blanche, et non plus violette. Il faut remonter aux années 90 pour retrouver cette disposition. Pour son retour en Ligue 1, l’AJA a fait dans le classique. Il en est de même pour les tuniques du RCSA. Pour le Stade Rennais, le design reste identique à quelques exceptions près, tout comme pour Monaco, tandis que pour Lyon, le maillot dévoilé lors de l’Olympico est le fourth de l’exercice prochain.

De gros noms ont dévoilé leur tunique version 2022-2023

Les clubs de Bundesliga ne sont pas en reste avec quatre tenues officielles déjà révélées, et pas n’importe lesquelles. Les joueurs du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, de Leipzig, ainsi que du Borussia Monchengladbach connaissent leur futur maillot. En Angleterre, Manchester City et Arsenal se sont déjà positionnés pour la prochaine saison, alors que le Real Madrid, le FC Barcelone, Villareal et Bilbao sont les quatre représentants espagnols à avoir dévoilé leur tenue. En ce qui concerne la Serie A, la Juventus et l’AS Roma ont présenté leur tunique de l’exercice suivant. Les designs sont semblables à ceux des années précédentes.