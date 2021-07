RC Lens : Un budget prévisionnel maintenu pour la saison 2021-22

Un budget estimé à 43 millions d’euros, pour la saison du RC Lens.

Le plus dur ne fait peut-être que commencer pour le RC Lens, qui devra confirmer, une deuxième saison de suite, son maintien parmi l’élite. L’exercice dernier s’est merveilleusement bien passé, pour les hommes de Franck Haise. A eux de confirmer les dispositions, en 2021-22. Avec des moyens financiers sensiblement proches, de l’estimation donnée, un an plus tôt.

Un budget estimé à 43 millions pour la saison 2021-22

Pour le retour du Racing parmi l’élite, Arnaud Pouille, le DG du club le donnait à 46 millions d’euros, mais à l’époque en tablant sur les bénéfices du groupe Mediparo. Las, on sait ce que ces droits providentiels sont devenus, mais Lens compense ailleurs, le manque à gagner, sur la promesse du projet audiovisuel.

Le RC Lens bâtit de nouvelles et solides fondations

Ce vendredi matin, le journal L’Equipe communique en effet, sur un budget prévisionnel de l’ordre de 43 millions, pour la saison des Sang et Or. Le club comptera donc, au moins un exercice de plus, parmi les plus modestes sur la ligne de départ, mais le trading peut notamment tout changer, si d’autres joueurs partent dans la même configuration que Badé à Rennes (20 M€ hors bonus), précédemment valorisé sous le maillot du Racing.