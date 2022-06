Real Madrid : Quel salaire pour Tchouaméni chez les Merengue ?

Aurélien Tchouaméni a rejoint le Real Madrid pour six ans.

Si le Real Madrid n’a pas réussi à s’offrir les services de Kylian Mbappé pour les saisons à venir, la Maison Blanche pourra se satisfaire du recrutement de l’un des milieux les plus prometteurs du Vieux Continent. Pour se faire, les Madrilènes n’ont pas lésiné sur les moyens, puisque 80 millions d’euros (hors bonus) ont été dépensés pour arracher Aurélien Tchouaméni des griffes des autres prétendants du Français. D’après DefensaCentral, le Real compte bien lotir l’ancien de l’ASM, avec un salaire similaire à Militao et Rodrygo, deux jeunes éléments essentiels de la formation merengue.

Un salaire entre 7 et 8 M€ pour Tchouaméni au Réal Madrid

A Madrid, les émoluments de l’international français de 22 ans devraient osciller entre 7 et 8 millions d’euros annuels ici exprimés en net, durant l’intégralité de son contrat, qui a été signé jusqu’en juin 2028. Une belle progression, puisqu’il gagnait environ 660 000 euros brut annuels, avec l’AS Monaco. Il restera toutefois moins bien payé qu’un Vinicius Jr, qui devrait prochainement prolonger pour une dizaine de millions net par saisons, soit parmi les plus gros salaires du vestiaire merengue.

Les concurrents comme le PSG ou Liverpool offraient plus

S’il s’agit d’un salaire conséquent, le média espagnol précise qu’Aurélien Tchouaméni aurait pu gagner plus que ce soit au PSG, ou à Liverpool, deux des clubs s’étant montrés les plus intéressés par le joueur. Depuis quelques années déjà, la Casa Blanca a amorcé un rajeunissement de son effectif, avec le recrutement de joueurs comme Eduardo Camavinga, et l’ancien milieu formé au FCGB s’inscrit dans cette lignée là.