Real Madrid : Zidane, un contrat à 10 M€ net garantis

Zinedine Zidane vit sa deuxième expérience sur le banc du Real Madrid, dans un costume de patron qu’il assume en toutes circonstances.

Et l’on reparle des Football Leaks et depuis plusieurs jours, cela concerne beaucoup le Real Madrid. Entre sa base de données des fans proposée à Amazon, ses investissements digitaux pour doubler le Barça rival, ou le contrat de Cristiano Ronaldo, négocié en net pour la question fiscale, les révélations se succèdent. Et dans la même veine que l’information de Ronaldo, l’Infolibre nous en dit plus, sur le contrat du coach Zinedine Zidane.

Un contrat net à 10 M€ la saison pour Zidane

Cela, sur la base des documents en possession de l’European Investigative Collaborations, le consortium des journalistes du Vieux Continent derrière l’exploitation des Football Leaks. A propos de Zinedine Zidane, il est dit que le technicien français a négocié un contrat qui lui vaut de gagner 10 millions d’euros net garantis, par saison. Comprendre que les cotisations et sociales et fiscales sont à la charge du Real Madrid et non, du joueur Cristiano Ronaldo en son temps, ou de l’entraîneur, Zinedine Zidane, aujourd’hui.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022

C’est la deuxième expérience de Zizou sur le banc du Real Madrid. Il l’avait quitté de lui même à la fin de la saison 2017-18, avant d’y revenir en mars 2019. Il a signé à cette occasion, un contrat de deux ans et demi, jusqu’en juin 2022.