AS Monaco : Rybolovlev s’offre le superyacht à voile le plus rapide du monde

Dmitri Rybolovlev a le pied marin et le goût de la performance et des records.

Associer le plaisir de la navigation, à la performance et aux records, c’est ce que vient de s’offrir Dmitri Rybolovlev, la propriétaire de l’AS Monaco. Qui voue un intérêt particulier aux yachts. Et à ceux qui sont compétitifs en mer. On connaissait de l’homme d’affaire russe, ses deux bâtiments appelés « Anna » (du prénom de sa fille cadette), dont le dernier mesure 110 mètres long.

Dmitri Rybolovlev s’offre un yacht, voilier de performance

Voici, dans un tout autre registre, le Club Swan 125, nouveau né du groupe Nauto’s Swan et de sa division haute performance, ClubSwan Yachts. Long de 43 mètres, ce « bateau a été développé pour réussir en course au large et avec l’intention de battre tous les records de monocoques à travers le monde », écrit son concepteur à son sujet. C’est le premier superyacht à voile, indique bateaux.com, qui évoque l’information.

Le yacht le plus rapide du monde pour 20 M€

Le Club Swan 125 a donc la prétention de « battre des records » de vitesse, avec sa voile et son foil distinctif des nouvelles machines de compétition, dans le monde de la voile. D’ailleurs, de compétition, il est clairement question avec Dmitri Rybolovlev, qui a sa propre équipe de performance, baptisée Skorpios, du nom de l’île grec, à la propriété de sa fille.

Le patron de l’AS Monaco parmi les 150 plus gosses fortunes

Pour 20 millions d’euros, l’oligarque russe s’est offert un bijou de technologie dont il compte profiter pour s’offrir d’autres succès, d’estime et sportifs, après avoir brillamment conquis le monde des affaires et celui du potassium, qui a fait sa fortune, estimée à 8,4 milliards de dollars, en 2020.