Sergio Agüero lui offre une voiture… Qu’il revend directement sur le web !

Avant de partit pour Barcelone, Agüero a régalé les employés de Manchester City.

Nous évoquions récemment l’histoire et le geste de classe, de Sergio Agüero, à l’attention du personnel de Manchester City, quand le footballeur argentin a officialisé son départ, pour le FC Barcelone. A plusieurs employés, le Kün a offert des montres de luxe et il a mis en jeu final, l’opportunité pour tous, de gagner une voiture, via un sytème de tombola.

Aussitôt reçu des mains d’Agüero, aussitôt vendu sur ebay

L’automobile est un Range Rover Evoque d’occasion, de 2016, avec 17 000 kilomètres au compteur, environ. L’heureux lauréat se nomme Ally Marland, tel que le rapporte The Sun, un salarié du club mancunien, depuis 2012. La remise des clés d’Agüero en personne, au vainqueur, a été filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux.

The moment Sergio Aguero handed over the keys to his Range Rover to one #ManCity kit man before leaving the club. 🥰💙 @aguerosergiokun pic.twitter.com/f6s0JzKU08 — City Xtra (@City_Xtra) June 3, 2021

Une opération personnelle mais un peu aussi caritative

Et aujourd’hui, des nouvelles de la voiture, car elle a été directement placée à la vente, sur la plateforme ebay. De la goujaterie mal placée pourrions-nous penser alors ? Pas vraiment, puisque la presse britannique explique que le jeune homme ayant déjà des véhicules, a préféré vendre son présent. Non sans oublier comment il l’a obtenu et la chance qu’il a, c’est pourquoi sur le prix de 23 000 livres (26 600 euros), qu’il réclame pour le véhicule, il promet d’en verser 5%, à une fondation caritative.