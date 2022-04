Stade de Reims : Combien vaut désormais Hugo Ekitike sur le mercato ?

Cette saison rémoise est une réussite pour Hugo Ekitike, qui a des prétendants pour le recruter.

Après avoir sécurisé sa place en Ligue 1 de peu, à l’issue de la saison 2020-2021, le Stade de Reims n’a pas réussi à retenir son buteur Boulaye Dia, lors du mercato estival dernier. Le SDR a su trouver son remplaçant, en la personne de Hugo Ekitike. L’attaquant, formé au club, a signé son premier contrat pro, en juillet 2020. Les premières minutes de l’international espoir français ne lui ont pas permis de s’imposer dans le collectif. Le déclic est venu plus tard. Après avoir été prêté à Vejle BK, équipe de première division danoise, entre janvier et juin dernier 2021, le joueur de 19 ans est revenu, fort d’une nouvelle expérience. Si son niveau de jeu s’est accru, il en est de même pour sa valeur sur le marché des transferts.

La cote de la pépite du Stade de Reims explose

Au début de l’exercice, Hugo Ekitike est estimé à 600 000 euros, selon Transfermarkt. Même pas une saison plus tard, le Rémois vaut 20 millions d’euros, d’après le portail web allemand. Soit une valeur marchande multipliée par plus de 33. Il est de loin le joueur le plus bankable du SDR (Mbuku et Rajkovic sont tous les deux évalués à 9 M€). Du côté de l’Observatoire du football (CIES), la valorisation de l’attaquant fluctue entre 10 et 15 millions d’euros. C’est moindre au regard de ce que Reims a refusé en janvier, de l’aveux même du président, Jean-Pierre Caillot au Quotidien du sport : « Ils (les clubs anglais), nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre. » Le contrat du joueur s’étend jusqu’en juin 2024, au plus grand plaisir des supporters, qui ont placé le maillot du talent français en tête des ventes, en 2021-2022.

Des clubs prestigieux sur le dossier Hugo Ekitike

Pour son retour en Ligue 1, après une demi-saison de prêt en ligue danoise, le numéro 22 a éclaboussé le championnat de son talent. Pour son premier vrai exercice, il fait partie des joueurs les plus décisifs de son équipe. Si Reims possède un matelas d’avance sur le premier relégable, il en est l’un des principaux responsables, bien que sa blessure à l’ischio l’ait empêché de disputer de nombreuses rencontres. Ses performances attisent les convoitises. Plusieurs médias européens ont relayé l’intérêt grandissant de grands clubs envers le jeune attaquant, ces derniers mois. Outre Newcastle, le PSG, l’AC Milan, ou encore West Ham sont venus aux renseignements, sans pour autant passer à la vitesse supérieure. L’été risque d’être compliqué pour le Stade de Reims, s’il souhaite conserver sa pépite.