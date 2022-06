Stade Rennais : Combien ça coûterait de recruter Mandanda (OM) ?

Le Stade Rennais suit le gardien de l’OM, Steve Mandanda.

Durant de nombreuses journées de Ligue 1, le Stade Rennais et l’OM ont été proches au classement. Si la saison a pris fin, Rennais et Phocéens restent à proximité sur le marché des transferts. Décus des performances d’Alfred Gomis durant 2021-2022, les dirigeants bretons seraient intéressés par Steve Mandanda, le portier olympien, d’après les informations de L’Equipe. A 37 ans, la valeur de l’international français continue de chuter, alors que sa situation à Marseille pose question. D’après l’Observatoire du football (CIES), le joueur est évalué entre 2 et 4 millions d’euros, tandis que Transfermarkt le valorise à 1,5 million d’euros.

L’expérience du gardien de l’OM intéresse le Stade Rennais

Il faut dire que Steve Mandanda arrive à un âge où la majorité des joueurs ont déjà pris leur retraite. Il s’agit donc de ses dernières années en professionnel. A Marseille, le portier a encore deux ans de contrat. S’il va à son terme en 2024, il aura passé 16 ans sous le maillot phocéen, lui qui émarge à environ 3 millions d’euros annuels, soit légèrement plus que la moyenne du collectif marseillais (2,7 M€/an). Si la volonté du Français était de terminer sa carrière sur la Canebière, ses plans pourraient être contrecarrés au vu de son temps de jeu, sur ces 12 derniers mois.

Steve Mandanda se trouve dans une situation peu commune

L’arrivée de Pau Lopez l’a poussé sur le banc pendant la majeure partie de 2021-2022, même s’il a retrouvé sa place de titulaire en fin de saison. Il n’empêche que la question du futur tributaire du poste se pose, puisque l’option d’achat du prêt de son concurrent espagnol a été levée. Si l’OM venait à choisir l’ancien de l’AS Rome, cela pourrait pousser le numéro 30 vers la sortie. Dans cette situation là, quid d’Alfred Gomis dont le contrat court jusqu’en 2025 avec le SRFC ? La valse des gardiens de Ligue 1 s’annonce intéressante, cet été.