Stade Rennais : Combien vaut désormais Hamari Traoré sur le mercato ?

Hamari Traoré est pour beaucoup dans les bonnes performances du Stade Rennais, en championnat.

Le Stade Rennais a livré une saison 2021-2022 remarquable, finissant à la 4e position. Les Bretons présentaient la deuxième attaque la plus prolifique du championnat, tout en ayant l’une des meilleures défenses de Ligue 1. Parmi les grands artisans de cet exercice réussi se trouve le capitaine Hamari Traoré. Arrivé à Rennes en juillet 2017, contre 2,4 millions d’euros, en provenance du Stade de Reims, le milieu de terrain n’a fait que monter en puissance, et cette progression se reflète sur sa valeur marchande.

Le métronome du Stade Rennais arrive bientôt en fin de contrat

La valorisation d’Hamari Traoré n’a jamais cessé de croître, d’une saison à l’autre. Estimé à 4 millions d’euros après ses premiers mois de compétition avec le SRFC, il vaut désormais 10 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Il s’agit d’un record pour l’international malien. Du côté de l’Observatoire du football, le CIES l’évalue entre 4 et 7 millions d’euros. Il est un élément précieux dans l’effectif breton, et il arrive dans un point charnière de son contrat, puisqu’il est lié au club jusqu’en juin 2023.

Hamari Traoré sort de sa meilleure saison en carrière

Le Stade Rennais pourrait être alors tenté de se séparer de lui cet été en cas de non prolongation. Dans un entretien avec Ouest-France, le joueur de 30 ans avait indiqué attendre la fin de saison pour prendre une décision. Les semaines qui arrivent devraient donc donner plus de visibilité aux deux entités. En mai dernier, le journal L’Equipe indiquait que Brentford, promu ayant terminé à la 13e place de Premier League, était intéressé par l’élément le plus utilisé par Bruno Génésio cette saison. Après le départ de Nayef Aguerd à West Ham, la perte du numéro 27 serait un nouveau coup dur pour le SRFC.