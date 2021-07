Stade Rennais : Puma dévoile les maillots domicile et extérieur 2021-22 [OFFICIEL]

Les maillots de la saison du Stade Rennais sont sortis, ce jeudi.

Après le domicile de l’OM et les deux modèles du RC Lens, Puma dévoile ce jeudi, les deux maillots, domicile et extérieur pour la saison 2021-22 du Stade Rennais. C’est d’ailleurs contre Lens, en Ligue 1, que les Bretons étrenneront officiellement leur nouvel ensemble. Et avant, à l’occasion des matches préparatoire à l’exercice de la Ligue 1 et la nouvelle Ligue Europa Conférence, que Rennes sera le premier club français à disputer.

Les maillots 2021-22 du Stade Rennais sont sortis

Pour le collectif de Bruno Génésio, la sobriété domine. Simples, mais classes, pour ne froisser personne, sur le design ou les couleurs. A la maison, les joueurs du Stade Rennais évolueront dans un ensemble à dominante de rouge, sur le maillot et les chaussettes, avec un short noir. Du noir aussi sur la tunique, sur les côtés au niveau des aisselles, ainsi que le col, dessiné en V. Le Puma de l’équipementier et le logo de l’historique Samsic sont en blanc.

Domicile et extérieur ont la même esthétique

Et en noir, sur la version extérieure, à l’esthétique identique au maillot domicile. Simplement le rouge du club est ici supprimé, sauf sur le blason, pour un blanc dominant des épaules jusqu’au bas. ce maillot « away », rend hommage à la culture bretonne, ainsi qu’au partenariat du club avec l’association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies.