Une victoire à 1M€ pour la France sur l’Allemagne

L’équipe de France lance on ne peut mieux son Euro 2020-21.

Lancés sur orbite ? C’est encore tôt pour le dire, et on ne voudrait surtout porter la poisse à cette équipe de France de football, si flamboyante, hier mardi, sur la pelouse de l’Allianz Arena, à Munich. Vainqueur 1-0 de l’Allemagne, elle soigne parfaitement son entrée dans l’Euro 2020-2021 et le groupe H, en présence aussi, du Portugal et de la Hongrie.

L’#EURO2020, c’est parti ! > L’UEFA distribuera 331 M€ de primes aux 24 nations, contre 371 M€ prévus initialement avant la crise

> 28,5 M€ en récompense si un pays gagne tout. Elle était de 34 millions, dans l’enveloppe de départ pic.twitter.com/fxf2LkU0cM — Sportune (@Sportunefrance) June 11, 2021

Victoire 1-0 qui vaut 1 M€ pour la France sur l’Allemagne

Vainqueurs, les joueurs de l’équipe de France rapportent, pour l’occasion, à leur Fédération. Pour son tournoi qu’elle héberge, l’UEFA prévoit en effet le versement de primes à la performance, tout au long de la compétition. Ainsi, un succès en phase de groupes, comme celui décroché hier (0-1), par la France face à l’Allemagne, est payé 1 millions d’euros.

A lire aussi Les salaires des 26 joueurs de la France à l’Euro 2020-2021

Déjà 10,25 M€ pour la FFF, à la faveur de ce succès en entame

Et encore, était-il prévu plus (1,5 M€), dans la répartition initialement prévue en 2018, avant le reports de l’Euro, l’année dernière. Avec la prime commune aux 24 nations engagées, les Français cumulent donc 10,25 millions d’euros au lendemain de leur entrée dans le format. Jusqu’à 28 M€ seront à gagner, si un pays remporte toutes ses rencontres (contre 34 M€ au départ). La FFF dit vouloir verser 30% environ, de ce montant final, aux joueurs sous la forme de bonus sportif, mais seulement à partir d’un certain niveau atteint, dans le tournoi.