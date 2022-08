Tour d’Espagne 2022: Détail des primes à gagner sur cette Vuelta

C’est parti pour trois semaines de course, sur les routes du Tour d’Espagne 2022 et au-delà.

Puisque le tour d’Italie, cette année, est parti de Hongrie, que le tour de France, en suivant, s’est élancé du Danemark, pourquoi diable, le Tour d’Espagne ne s’exporterait, lui aussi, à l’occasion de cette édition 2022 ? Figurez-vous que c’est le cas, la Vuelta part ce vendredi depuis Utrecht, ville des Pays-Bas. Voilà pour le grand changement au départ. Le reste est plus conventionnel, à commencer par le prize money de l’organisation.

Un prize money deux fois inférieur sur le Tour d’Espagne 2022 que le Tour de France

Elle est la même, à savoir ASO (Amaury Sport Organisation), qui oeuvre à la direction du Tour de France. Mais le Tour d’Espagne est bien moins rémunérateur que son voisin. Moitié moins, en gros, avec pour cette version 2022, une enveloppe totale de 1 112 640 €. Dont la plus grosse part reviendra naturellement, à celui des 183 coureurs au départ (répartis en 23 équipes), succèdera au Slovène Primoz Roglic, vainqueur l’année dernière et premier favori au titre.

150 000 € à celui qui succèdera à Roglic, premier favori au titre

Au lauréat sera remise une récompense de 150 000 euros, pour la première finale, plus tous les autres bonus cumulés en course : classement final à chaque étape quotidienne, passage en tête d’un col ou d’un sprint intermédiaire, sinon la rente journalière à ceux qui portent un maillot distinctif. Cela venant récompenser un effort de trois semaines de course et 3 283,1 kilomètres à avaler, pour tous les engagés, d’ici à l’étape finale, à Madrid, inscrite au programme, le dimanche 11 septembre. A ce moment là connaîtra-t-on tous les bonus gagnés par chacun des coureurs, dont voici d’ici là, le détail complet en page suivante.