Tour de France 2021 : Top 5 des vélos les plus chers des équipes sur le Tour

Quel sont les vélos les plus chers du Tour de France ?

« L’habit ne fait pas le moine », dit l’adage. Mais dans le cyclisme, le vélo contribue grandement, à la qualité du coureur. Et de sa performance en course. Ceux qui équipent les coureurs du Tour de France 2021, ne sont pas les bicyclettes de monsieur tout le monde, mais de véloces et légères machines, peu accessibles par leur praticité, autant que le coût à l’achat.

Les vélos les plus chers du Tour : 5. Scott Addict RC (Team DSM) = 12 000€

Team Qhebuka-Assos et le Team AG2R-Citroën partagent le même cadre

Avec la complicité du camarade Bruno, du SportBusiness.club pour les images, nous avons répertorié les cinq vélos les plus chers des équipes sur ce Tour de France 2021. Qui sont en réalité, au nombre de quatre, puisque le Team Qhubeka-Assos et le Team AG2R-Citroën partagent le même cadre que le BMC Teammachine SLR 01.

Aux Ineos Grenadier les vélos les plus chers du Tour de France 2021

Il est, avec le modèle Scott Addict RC du Team DSM, le plus léger de la sélection à voir ci-dessus en images, à près de 6,8 kilos. Tous les vélos de ce top 5 se négocient à cinq chiffres et c’est le cas de beaucoup, des « bécanes » du Tour de France. Faut-il y voir un rapport de cause à effet ? C’est probable, toujours est-il que le Team Ineos Grenadier, le plus riche du peloton avec son budget conséquent, aligne le vélo le plus cher parmi tous.