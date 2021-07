JO 2021 : Déjà 225 000€ de médailles françaises à Tokyo

Deux médailles françaises de plus, ce mardi aux JO 2021.

Et deux de plus, ce mardi, qui portent à sept le nombre de médailles, de la délégation française, aux JO 2021. En taekwondo, Althéa Laurin a bouclé la journée en remportant le bronze. Plus tôt dans la journée, Clarisse Agbegnenou, porte-drapeau des Bleus à Tokyo a donné des frissons en remportant l’or, sur les tatamis. Son succès lui vaut de gagner 65 000 euros, qu’offre le gouvernement à celles et ceux qui se hissent sur le toit de l’Olympe.

Agbegnenou et Laurin, les médaillées du jour à Tokyo

Le judo est, après quatre journées disputées, le premier pourvoyeur de médailles, pour le pays. A eux seuls, judokates et judokas nationaux ont trusté plus de la moitié (130 000 euros), du total, à 235 000 euros, des primes jusqu’ici promises. La France est la huitième nations, ce mardi 27 juillet, au tableau des médailles, avec l’Italie non loin, qui offre les primes les plus élevées des pays du Vieux Continent.

Objectif de 40 médailles pour les Bleus

La France a un objectif de plus ou moins quarante médailles sur ces Jeux Olympiques 2021 de Tokyo. Cela suppose une moisson de 2 médailles et demi tous les jours, que les Bleus ne tiennent pas. Il reste du temps, d’ici au dernier jour, au 8 août prochain, pour inverser la tendance.

Le recap des médailles français aux JO 2021 et les primes associées

Athlète Discipline 🥉 🥈 🥇 Luka Mkheidze Judo 15 000 € Amandine Bouchard Judo 25 000 € Romain Cannone Escrime 65 000 € Manon Brunet Escrime 15 000 € Sarah-Léonie Cysique Judo 25 000 € Clarisse Agbegnenou Judo 65 000 € Althéa Laurin Taekwondo 15 000 € TOTAL : 235 000 €

Au 27 juillet