RC Lens : Un nouveau sponsor au dos des maillots du Racing [OFFICIEL]

ASSIFEP étend et intensifie son partenariat avec le RC Lens.

Ils n’en avaient pas, jusqu’ici, mais à compter de la saison 2021-22 à ouvrir très bientôt, les joueurs du RC Lens porteront le logo d’une marque, dans le dos et sur le haut de leurs maillots. Jusqu’alors, seul le bas était occupé, par Cheminées Philippe Poêles. Et, épisodiquement, le groupe Waigéo. Cette fois, c’est la société ASSIFEP, qui s’engage avec le club sang et or.

ASSIFEP prolonge et intensifie son partenariat

S’engage, ou plutôt réengage en intensifiant l’investissement. Car jusqu’alors, l’organisme de centres de formation professionnelle des Hauts-de-France était un commanditaire du club, pour les hospitalités. Il a aussi été un éphémère (un match), sponsor sur la pocket des maillots. Cette fois, ASSIFEP grimpe à l’échelon de « partenaire officiel », avec présence sur le maillot, pour toute la saison 2021-22.

Le RC Lens se réjouit de ce sponsor qui progresse avec le club

« C’est un plaisir et une fierté de voir qu’une société puisse d’abord nous rejoindre comme abonnée dans nos espaces VIP, puis en étant sponsor maillot sur un match la saison dernière avant de franchir un cap supplémentaire avec la présence de la marque Assifep sur notre maillot pour toute la saison prochaine, jubile Arnaud Pouille, le DG du RC Lens. Nous espérons que la visibilité et les nombreuses activations prévues leur permettront de continuer à développer leur notoriété et aideront les populations de notre territoire à s’insérer professionnellement. » Ce rapprochement des deux marques a été rendu possible par l’entremise de l’agence Sportfive.