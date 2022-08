Cincinnati 2022: Les primes (prize money) du Western & Southern Open

Si le tentant du titre, Alexandre Zverev, manquera à l’appel, Rafael Nadal fera son grand retour sur les courts du tournoi Cincinnati 2022.

Le Western & Southern Open de Cincinnati 2022 se dispute depuis ce dimanche 14 août et jusqu’au 21 août prochain. Il s’agit du deuxième Master 1000 de la saison sur dur en outdoor, après celui de Montréal. C’est aussi le dernier gros tournoi avant l’US Open (29 août au 11 septembre), le dernier majeur de l’année. Le tenant du titre, l’Allemand Alexander Zverev, ne pourra défendre sa couronne, en raison de sa blessure survenue à Roland Garros, en juin dernier. C’est donc un autre joueur qui empochera les 970 000 $, montant de la prime promise au vainqueur. Le prize money total de l’Open dépasse les 6 millions de dollars.

Un prize money global de 6,2 millions de dollars à Cincinnati 2022

Convertis en euros, ce sont 6 millions d’euros que vont se partager les participants. C’est plus que le prize money global du tournoi de Montréal. C’est également supérieur aux primes de l’édition 2021 du tournoi de Cincinnati, qui, cumulées, s’élevaient à 4,8 millions de dollars. Celui qui triomphera cette année dans l’Ohio touchera 937 000 euros, contre 632 000 euros en 2021. Dans le tableau des doubles, les primes aussi ont augmenté, avec 287 000 euros pour le duo gagnant (contre 153 000 € l’édition passée).

Djokovic absent mais Nadal de retour pour cet Open

Si le vainqueur du tournoi 2021 est forfait, celui de l’édition 2020 ne sera pas non plus sur les courts. En effet, Novak Djokovic n’est pas autorisé à entrer sur le territoire américain, en raison de statut vaccinal. En l’état actuel, le Serbe ne pourra pas non plus se rendre à New York, pour disputer l’US Open. En revanche, l’Espagnol Rafael Nadal, de retour de blessure, sera bien présent à Cincinnati.

Les primes du Western & Southern Open 2022

Simple:

1er tour = 25 110 $ (24 260 €)

2ème tour = 43 315 $ (43 780 €)

Huitième de finale = 84 510 $ (81 640 €)

Quart de finale = 157 995 $ (152 630 €)

Demi-finale = 289 655 $ (279 820 €)

Finale = 529 710 $ (511 720 €)

Victoire = 970 020 $ (937 080 €)

Double (à partager entre les joueurs):

1er tour = 14 700 $ (14 200 €)

Huitième de finale = 26 940 $ (26 030 €)

Quart de finale = 48 990 $ (47 330 €)

Demi-finale = 88 800 $ (85 780 €)

Finale = 161 670 $ (156 180 €)

Victoire = 297 620 $ (287 510 €)