Djokovic à 7,4 M$, ce que le top 10 a gagné en 2021 sur le circuit ATP

Daniil Medvedev va terminer l’année à la 2e place mondiale du tennis. Et la deuxième aussi, sur les primes gagnées.

De moins en moins, mais le débat persiste, nourrit par ceux qui préfèrent Federer, Nadal, sinon les deux, à Novak Djokovic. Mais les faits sont là, dans le sens du Serbe, pour dire qu’il est très certainement, le GOAT (Greatest of All Time) de l’histoire du tennis. Ce dimanche, Nole a remporté son 37e titre en Masters qui lui permet de terminer une septième saison en numéro un mondial. Des records en pagaille, qui trouvent écho sur le domaine financier.

Djokovic, homme de tous les records, y compris financiers

Cette saison 2021 bientôt achevée rapporte 7 464 456 dollars à Djokovic, vainqueur de trois des quatre tournois majeurs (Australie, Roland-Garros, Wimbledon et défaite en finale de l’US Open). Daniil Medvedev, son bourreau à New York, battu ce dimanche, à Bercy, dépasse les 5 millions de dollars, à pile 5 millions convertis à l’euros. Pour leur finale au Rolex Paris Masters, Djokovic, vainqueur, a gagné 336 000 euros et le Russe, défait par le Serbe, 187 000 euros.

30 M€ gagnés par le top 10 mondial, en 2021, sur le circuit de l’ATP

Selon nos observations, à Sportune, avant le dernier grand rendez-vous de l’année, aux Masters, désormais organisés à Turin, le top 10 mondial a gagné 34 888 064 dollars (30 M€), cette saison sur le circuit ATP. C’est une moyenne de 3,48 millions de dollars, proche des gains du Grec, Stefanos Tsitsipas. En carrière, enfin, Djokovic est clairement le GOAT, il gagné 153 120 635 dollars (132 M€), uniquement sous la forme de primes en tournoi, sans le reste des revenus de ses sponsors, notamment son équipementier Lacoste, Asics, qui lui fournit les chaussures ou Head, les raquettes.

Les 10 tennisman qui ont gagné le plus sur le circuit ATP en 2021

10. Jannik Sinner = 1 866 521 $

9. Hubert Hurkacz = 1 868 448 $

8. Felix Auger-Aliassime = 2 055 671 $

7. Cameron Norrie = 2 413 807 $

6. Andrey Rublev = 2 939 835 $

5. Matteo Berrettini = 3 141 787 $

4. Stefanos Tsitsipas = 3 440 393 $

3. Alexander Zverev = 3 942 025 $

2. Daniil Medvedev = 5 755 121 $

1. Novak Djokovic = 7 464 456 $