Masters Rome 2021 : Les primes (prize money) de l’Internazionali BNL d’Italia

La saison sur terre-battue bat son plein. Place au Masters Rome 2021

Alors que la saison sur terre battue bat son plein, le Masters Rome 2021 est le dernier grand rendez-vous avant le début de Roland Garros, le 30 mai prochain. Au lendemain du Masters 1000 de Madrid, conclu ce dimanche, par une victoire en finale de l’Allemand Alexander Zverev, les grands noms du circuit se réunissent dans la capitale italienne. A la clé de ce tournoi, un prize money à 2 082 960 €, à répartir entre les différentes primes que toucheront les joueurs.

Un prize money inférieur à celui de l’année dernière, et aux autres Masters sur terre battue

Le tournoi de Rome rapportera moins aux joueurs que ceux de Madrid et de Monte Carlo. Également inférieur aux 3 465 045 € de l’édition 2020, car les bonus étaient plus gros pour les battus des premiers tours. Le vainqueur de l’édition cette année recevra cependant plus que celui de l’année dernière ;la récompense pour une victoire finale passant respectivement de 205 200 € pour Novak Djokovic l’an passé, à 245 085 € pour celui qui s’imposera cette semaine.

Un Internazionali BNL d’Italia avec plusieurs têtes d’affiches

A un peu plus de deux semaines de la plus célèbre des compétitions sur terre battue, les stars du tennis mondial ont toutes décidées de se donner rendez-vous afin de se préparer au mieux pour les Internationaux de France. Seront présents le tenant du titre Novak Djokovic, mais aussi Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Dominic Thiem ou encore Stéfanos Tsitsipas. De grands duels en perspective, donc.

Le détail des primes du tournoi du Masters Rome 2021

1er tour = 12 000 €

2e tour = 18 000 €

3e tour = 28 200 €

Quart de finale = 45 100 €

Demi finale = 82 300 €

Finale = 188 280 €

Vainqueur = 245 085 €