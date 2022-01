Open d’Australie 2022 : L’hommage de ses sponsors à Rafael Nadal

Rafael Nadal a remporté l’Open d’Australie 2022 et un 21e sacre en Grand Chelem.

Officiellement, c’est lui le GOAT de l’histoire du tennis, à tout le moins au nombre de Majeurs remportés en carrière ; Rafael Nadal en a épinglé un 21e, ce dimanche avec sa victoire à l’Open d’Australie 2022. Premier homme à ce niveau, il laisse ses deux rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic derrière. C’est pour l’Espagnol une double performance que ses sponsors personnels ne manquent pas de saluer, dans la foulée de son succès.

Advantage, Nadal. Today, @rafaelnadal made history by becoming the first male tennis player ever to reach 21 Majors. Rafa has been on a relentless journey to clinch this historic 21st Slam. He now stands alone at the top as the GOAT in the men’s game. pic.twitter.com/0DsIVmvTFR — Nike (@Nike) January 30, 2022

Nadal remporte l’Open d’Australie 2022 et un 21e majeur

Nike, évidemment, a réagi à la victoire de son ambassadeur numéro un et fidèle, dans le monde du tennis. « Aujourd’hui, Rafael Nadal est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur du tennis masculin à atteindre 21 tournois majeurs. Rafa n’a rien lâché de sa journée pour décrocher ce 21e Chelem historique. Il est maintenant seul au sommet en tant que GOAT dans le jeu chez les hommes », écrit l’équipementier du vainqueur en ajoutant un court clip de décompte, en la circonstance très inspiré.

Some achievements are so special, they make all words meaningless.

21 GRAND SLAMS 🏆

Congratulations Legend ❤️#Rafa21 #BabolatFamily #Speechless pic.twitter.com/bSaU02hTFA — Babolat (@babolat) January 30, 2022

Fierté, admiration et respect pour les sponsors du champion

« Certains succès sont si spéciaux, qu’ils rendent les mots vident de sens », ajoute avec un brin de poésie, son fournisseur raquette, Babolat. « Rafael Nadal montre son incroyable résilience et entre dans l’histoire avec 21 victoires en Grand Chelem ! Nous sommes si fiers de t’avoir avec nous depuis dix années incroyables ! », poursuit Richard Mile, derrière la nouvelle montre signature à 187 000 euros, du Taureau de Manacor.

.@RafaelNadal shows his incredible resilience and makes history with 21 grand Slam wins! We are so proud to have you with us since ten incredible years !#RichardMille #Goat #AustralianOpen pic.twitter.com/efIbq4ZtuY — Richard Mille (@Richard_Mille) January 30, 2022

Une force de caractère pour gagner en Australie 13 ans après son 1er succès

Le constructeur Kia aussi, salue la force d’esprit et physique du champion, poussé dans les cordes 2 sets à rien, par un Medvedev passé très près de la gagne (2/6, 6/7, 6/4, 6/4, 7/5). « Tu nous a démontré une fois de plus que tu es le plus grand. Merci de nous inspirer avec ton mental de vainqueur. » Enfin l’opérateur Telefonica s’est fendu de plusieurs messages de félicitations sur Twitter, après avoir déjà adressé ses encouragements à son champion, à la veille de sa finale.