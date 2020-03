Lionel Messi, focus sur sa galaxy de sponsors à 38 M€

Il assure, sur ce terrain là, le service minimum ou nécessaire. Il en fait de façon certaine, moins que son rival Cristiano Ronaldo. Et si au bout du compte Lionel Messi gagne financièrement plus que le Portugais, c’est moins pour ses revenus du sponsoring que le reste. Selon le magazine France Football, l’attaquant du Barça a cumulé 38 millions d’euros, de sa saison 2019-20, de revenus commerciaux, de merchandising et d’autres opérations diverses.

Le sponsoring a rapporté 38 M€ à Lionel Messi cette saison 2019-20

L’Argentin a le potentiel pour toucher plus, s’il était pour cela plus concerné, notamment par les réseaux sociaux. Il est sur Facebook et Instagram où l’image prime sur le reste. Il n’a par contre pas d’existence sur Twitter et d’une manière plus générale, il communique a minima. Ça n’empêche pas les sponsors de se presser à lui, qui a six Ballon d’or (un record historique), à son actif. Parmi les marques qui le suivent, adidas est la plus importante et son équipementier officiel. Ce seul partenariat lui rapporterait plus d’une douzaine de millions d’euros annuels.

Ambassadeur premium de plus d’une dizaine de marques

Récemment nous l’avons vu dans des campagnes commerciales, signées l’une pour les chips Lay’s avec Paul Pogba et Lieke Martens, ainsi que dans un spot pour les boissons Gatorade, dans une fabrique à GOAT réunissant avec lui, Serena Williams, Usain Bolt et Michael Jordan. Il a aussi des montres de luxe à son image siglées Jacob & co, il est l’image d’Ooredoo, de Mastercard, l’un des ambassadeurs du titre PES 2020…

Des activités extra-football qui rapportent à la Pulga

Plus largement, l’attaquant du FC Barcelone a sa ligne vestimentaire, des participations dans l’hôtellerie, la sociét Kosmos de son camarade Gérard Piqué et il s’est rapproché du groupe Cirque du Soleil et PopArt Music, pour la création commune, d’un spectacle à sa gloire.

Les principaux sponsors associés à Lionel Messi

* adidas

* Ooredoo

* Gatorade

* Lay’s

* Mastercard

* Pepsi

* SirinLabs

* PES 2020

* Jacob & Co

* Mengniu Dairy

* OrCam