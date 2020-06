OL : Combien ça coûte de recruter Gabriel Paulista (FC Valence) ?

Après les rumeurs Mamadou Sakho, Thiago Silva, Diego Godin etc… place désormais à Gabriel Paulista. Le joueur du FC Valence serait suivi de près par l’OL, notamment par leur directeur sportif, Juninho, d’après Foot Mercato. En quête d’un défenseur central pour la saison 2020-21, le Brésilien aurait jeté son dévolu sur l’expérimenté auriverde (29 ans). L’opération semble cependant pas gagnée d’avance.

Une clause libératoire à 80 M€ pour Gabriel Paulista

Selon le même média, le FC Valence ne céderait pas son joueur aussi facilement. Avec les probables départs d’Ezequiel Garay, en fin de contrat, et de l’ancien lyonnais, Mouctar Diakhaby très convoité, la formation ché ne peut se permettre de lâcher son défenseur aux 35 matches, toutes compétitions confondues cette saison. Ce dernier serait évalué entre 10 et 15 M€ selon l’Observatoire du football quand Transfermarkt estime sa valeur marchande à 17,5 M€. Foot Mercato évoque plutôt une valorisation à 20 ou 25 millions d’euros. Le défenseur auriverde dispose sinon d’une clause libératoire, à 80 M€.

Un contrat qui court jusqu’en juin 2022 à Valence

L’ancien d’Arsenal s’est engagé avec la formation espagnole à l’été 2017, pour un contrat de cinq ans. Les émoluments du natif de São Paulo ne nous sont pas connus. Mais d’après les estimations du rapport annuel de Sporting Intelligence, les joueurs valencians gagneraient en moyenne près de 3 M€ bruts, par an, contre 2,1 M€ bruts donnés aux Gones. Cependant, le projet sportif des hommes de Rudi Garcia pourrait être un frein pour Gabriel Paulista, car les Gones ne disputeront pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Le Valence FC, de son côté est mal embarqué, actuellement 8e et non qualifié pour les compétitions européennes, à six journées de la fin. Le joueur a tout de même déclaré, en mai dernier, dans une entretien à Esporte Interativo, vouloir continuer avec Valence et renouveler son contrat.