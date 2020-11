OM : Ça coûte combien de recruter Benjamin Mendy (Manchester City) ?

C’est un « oui » qui n’est pas passé inaperçu. Interrogé par le Manchester Evening News, sur son envie de revenir un jour à l’OM, Benjamin Mendy répond par l’affirmative, non sans insister quand même sur le plaisir qu’il à de défendre les couleurs de Manchester City et d’évoluer sur la pelouse du Etihad Stadium. Le retour du latéral gauche à Marseille n’est donc pas d’actualité et présentement impossible à concrétiser pour les Phocéens. Car financièrement trop cher.

Benjamin Mendy dit « oui » à un retour à l’OM

Longtemps en délicatesse avec son corps, mais désormais de retour sur les terrains, Benjamin Mendy a perdu en valorisation, sur le marché des transferts, depuis qu’il a quitté l’AS Monaco, sur un titre de champion de France et une indemnité proche de 60 millions, payée pour lui, par Manchester City. C’était en 2017, un an plus tôt, le joueur quittait l’Olympique de Marseille pour le club princier, et contre une indemnité d’une quinzaine de millions. Aujourd’hui, il est estimé à plus ou moins le double, soit une trentaine de millions d’euros, tant du côté de Transfermarkt, que de l’Observatoire du football.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester City

C’est déjà un (trop ?) gros investissement pour l’OM qui n’a noué qu’un seul transfert à ce montant : celui de Dimitri Payet, en janvier 2017. Outre l’accord à trouver avec Manchester City, il faudrait aussi au club marseillais qu’il assume les émoluments du champion du monde 2018. Nous en parlions ce lundi, Mendy est avec Lucas Digne, son alter ego d’Everton, l’un des dix latéraux les mieux payés du football anglais, cette saison 2020-21. Son salaire chez les Skyblues avoisine les 90 000 livres hebdomadaire, soit une saison complète proche sinon plus, de 5 millions d’euros. C’est-à-dire, à l’échelle du vestiaire phocéen, l’équivalence de Kevin Strootman, pour joueur le mieux payé, sur cet exercice en cours. Il reste au défenseur de 26 ans, trois ans de contrat avec Manchester City.