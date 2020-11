OM, PSG, Barça… Les budgets des clubs de la Ligue des champions

Au mieux, ils se maintiennent à l’équilibre, parfois en très légère hausse. Mais en certains endroits, ils chutent. Au FC Barcelone en particulier, qui garde néanmoins le budget le plus élevé du football européen et mondial, cette saison 2020-21. Le club blaugrana a plusieurs fois communiqué à cet effet, en suivant la crise et son évolution. Le board du club catalan craint une nouvelle baisse de son chiffre d’affaire, en juin prochain, après avoir accusé 30% de pertes, au dernier bilan comptable 2020.

Le PSG dans le top 10, pas l’OM ou le Stade Rennais

Supérieur à 800 millions d’euros, la saison dernière, le budget du Barça est de 733 millions d’euros pour celle en cours. Il reste donc le plus épais, notamment plus que celui du Real Madrid où la baisse est moins forte. Le PSG est le seul club français à se glisser dans le top 10 de la Ligue des champions. L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, pour les deux autres clubs nationaux engagés, n’évoluent pas dans cette même catégorie. En 2020-21, ils ont respectivement 140 M€ et 105 M€ de prévisionnel, selon nos informations.

Le Barça devant, Man United et Chelsea dans la moyenne du top 10

Les chiffes du top 10 sont ceux de Sportune, sur la base de données officielles des clubs qui ont communiqué ou estimées, d’après les relevés comptables publiés. Ensemble, ces dix clubs pèsent plus de 5,5 milliards d’euros de budget, soit une moyenne à 550 millions d’euros, entre les Blues de Chelsea et les Red Devils de Manchester United. Le palmarès est à voir dans le diaporama d’images, ci-dessus.