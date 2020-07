PSG : Ils gagnent combien les joueurs de l’Atalanta Bergame ?

Ce sera l’Atalanta Bergame, pour le PSG. Ainsi l’a voulu le tirage au sort de la Ligue des champions, le club champion de France affrontera sur un match, pour une qualification aux demi-finales, les Lombards. Equipe portée sur l’avant, joueuse et très difficile à manier : voilà ce que les observateurs disent de l’Atalanta que l’on connait moins, en France, que les plus prestigieuses formations du Calcio. A Bergame, il n’y a pas vraiment de stars dans le vestiaire, au sens de la rémunération.

Une masse salariale 8 fois supérieure du côté du PSG

Sur la grille des salaires, le groupe est assez homogène. Pour la saison 2019-20, la masse salariale du club dépassait les 46 millions d’euros bruts. Estimé par Sporting Intelligence, le salaire moyen d’un joueur approche les 1,1 millions d’euros. Il est six fois et demi plus élevé dans le camp du Paris Saint-Germain, en face, avec le seul Neymar pour gagner plus que tout le groupe professionnel réuni.

Zapata, Muriel et Gomez les mieux payés de l’Atalanta

Au sommet de la hiérarchie, ils sont trois à revendiquer un même salaire proc he de 195 000 euros bruts mensuels, sans les primes : Duvan Zapata, Luis Muriel et Papu Gomez, trois joueurs à vocation offensive dans l’équipe. C’est pour équivalence, le salaire d Layvin Kurzawa avant sa récente prolongation assortie d’une revalorisation salariale. La différence à ce niveau est immense entre les deux duellistes : quand le PSG supporte l’une des masses salariales les plus épaisses du football européen, celle de l’Atalanta est plus modestement la douzième du championnat italien, en 2020