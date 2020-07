AS Monaco : Kappa dévoile le maillot extérieur de l’ASM 2020-21 [OFFICIEL]

Autre sortie du jour, à Monaco cette fois, sur le terrain des maillots de la saison 2020-21 des équipes de la Ligue 1. Après Bordeaux et adidas, l’ASM et Kappa, pour la deuxième tunique des joueurs monégasques, qu’ils porteront sur les pelouses des terrains adverses. Ce maillot extérieur de l’équipementier italien, fait suite au modèle domicile, officialisé quelques jours plus tôt.

L’AS Monaco et Kappa dévoilent le maillot extérieur 2020-21

Il a la diagonale iconique des tenues imaginées par la princesses Grace Kelly, également visible sur le « home » produit cette saison. Kappa voit en sa pièce, un hommage aux supporters monégasques de France et de l’étranger. Le fond est marine et jaune. La diagonale est présente à l’avant, comme à l’arrière. Ces couleurs sont un rappel au Monaco de l’ère Thierry Henry, David Trézéguet et Ludovic Giuly, sur la fin des années 90.

Inspiré de l’AS Monaco de la fin du siècle dernier

Le short porté avec est bleu, les chaussettes jaunes et bleues. Ce maillot Le maillot away 2020-21 est vendu 110 euros pour la version pro et 79 euros pour le modèle Replica.