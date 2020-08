Quand Karim Benzema portait les couleurs de Nike

Flashback quatorze ans en arrière. Nous sommes en 2006, un jeune homme prometteur découvre le haut niveau, sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. A l’époque, c’est chaussé de crampons Nike de la gamme Mercurial Vapor que Karim Benzema claque ses premiers buts. Un an plus tard tout change. Le natif de Bron signe avec la rivale adidas et comme dans tout mariage qui s’étend sur la longueur, ils se jureront fidélité, pour le meilleur, mais aussi le pire.

A ses débuts chez les pros, Benzema portait du Nike

Le pire a commencé pour Benzema, dans le cadre du différent qui l’oppose à Mathieu Valbuena. Lâché par l’équipe de France, mais pas par son sponsor, l’attaquant aujourd’hui pleinement épanoui à la pointe de l’attaque du Real Madrid était de la campagne mondiale d’adidas, lancée dans la foulée de l’Euro 2016 auquel il n’a pas été convié. En contrepartie, il n’est pas rare de voir le champion d’Espagne 2020 promouvoir les produits de son sponsor sur ses les pages de ses réseaux sociaux que des dizaines de millions de fans fréquentent.

Ambassadeur monde de l’équipementier adidas

C’est lui qui est l’image des nouveaux maillots de la saison 2020-21 du Real Madrid, dévoilés ce vendredi. Pour les chaussures, Benzema a été associé au modèle Adizero F50 développée par l’équipementier allemand. Désormais, il porte les produits griffés X. Le joueur et son sponsor sont engagés sur du très long terme, cela rapporterait près de 2,5 millions d’euros au Madrilène.