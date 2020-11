Les clubs de la Ligue 1 qui ont le plus d’abonnés sur TikTok

La Ligue 1 est partagée sur TikTok. En deux ou presque, entre les clubs qui fréquentent le réseau social chinois qui monte, et ceux qui n’ont pas encore franchi le pas. Ou ne le souhaitent tout simplement pas. Ils sont huit désormais à posséder un compte, dont trois l’ont créé dans l’année 2020, entre deux confinements. C’est le cas notamment du LOSC qui signe une entrée remarquable, depuis ce 5 août dernier ; en trois mois environ, les Dogues se hissent déjà sur le podium des clubs les plus suivis.

PSG devant l’OM. Le LOSC perce et pointe sur le podium

Devant le PSG et l’OM gardent la tête. Et les deux progressent mais pas au même rythme. Celui du club de la capitale impressionne : ils n’étaient pas encore un million de followers au commencement du mois de juin dernier, juste avant que le Nîmes Olympique ouvre son propre espace. Désormais, l’audience sur la page @PSG a plus que triplée, à 3,6 millions, en cette fin de novembre.

Huit clubs de la Ligue 1 sont sur le réseau social

Le Paris SG compte largement plus de followers que les sept autres clubs réunis. Il appartient au top 5 mondial des équipes qui ont le plus d’abonnés sur TikTok, en bataille avec le Real Madrid (4M),le Bayern Munich (3,6M) et Liverpool (3,4M), mais toutefois à bonne distance du Barça, premier ave 6,3 millions d’abonnés. Paris enfin, ne peut plus compter sur Neymar et ses 8 millions de followers ; il vient de les abandonner pour rejoindre la plateforme Triller, concurrente.

Classement des clubs qui ont le plus d’abonnés sur TikTok

1. @psg = 3,6 M de followers

2. @om = 319,6 K

3. @losc = 192 k

4. @asmonaco = 121,9 K

5. @fcnantes = 43 K

6. @asseofficiel = 16k

7. @dfco_officiel = 8319

8. @nimesolympique = 860