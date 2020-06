Arsenal – Aubameyang pose avec son nouveau « golden » bolide reçu

Et une nouvelle « golden voiture » pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et pas des moindres puisque l’attaquant d’Arsenal pose avec sa nouvelle « titine » : une Lamborghini Urus SUV ! Elle lui a été livrée du sud de la France, depuis la concession MS Motor, tel que montré sur le compte Instagram, de la concession d’automobiles de luxe. Grâce au retour à la normale des ventes de voitures, interrompues suite à l’épidémie, le joueur a pu recevoir sa dernière Lamborghini.

Un nouveau golden bolide pour Aubameyang

Aubameyang n’a jamais caché sa passion pour les gros engins. Toujours dans un style propre à lui même. Tant sur la couleur extérieure de la voiture que sur le modèle, le numéro quatorze à Arsenal affectionne tout particulièrement les bolides au look excentriques. Souvent des italiennes, rares et puissantes. Des Ferrari ou des Lamborghini, d’une version or ou irisée, dont le joueur semble raffoler. Cette nouvelle version « top card gold edition », une Lamborghini Urus SUV, version dorée, s’inscrit dans la lignée des styles de voitures recherchées par l’avant centre d’Arsenal. Un modèle du moment qui a de quoi faire frissonner les amateurs d’automobile.

Une Lamborghini Urus SUV à Arsenal

Son prix est estimé à plus de 200 000 €. La Lamborghini Urus est le premier SUV de la marque au Taureau. Le « Sport Utility Vehicle » est un véhicule bicorps, de style break, par leur volume important, pouvant posséder des capacités tout-terrain ou de remorquage. L’intérieur du véhicule est également très volumineux à la manière d’un monospace. Spacieuse mais sportive, l’Urus. Avec son moteur de 650 chevaux, elle peut aller jusqu’à 305 kilomètres par heure, et passe de 0 à 100 kilomètres en 3.6 secondes. Dans un style pas moins bestial que celle d’Aubameyang, il y a l’Urus x Mansory orange et noire de son rival à Chelsea, Antonio Rüdiger.