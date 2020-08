AS Monaco : Kappa dévoile le maillot third de la saison 2020-21 [OFFICIEL]

Du blanc en couleur majoritaire, et le rouge pour marquer le sponsor Fedcom et les logos de l’équipementier et du club : voilà pour évoquer dans les grandes lignes, le maillot third 2020-21 de Kappa pour l’AS Monaco, dévoilé ce samedi après-midi. Avec plus de détails, il y a en fond à l’avant de la tenue, l’image de la Principauté, son iconique palais et ses gardes qui assurent la protection, autant que la réputation unique du Rocher.

Sur fond de blanc avec du rouge et un motif princier en fond pour la maillot third de l’AS Monaco

C’est ce concentré visible sur la pièce, avec des touches de gris pour marquer le design. Il y a du rouge qui se mêle au blanc sur le col. Ce maillot third 2020-21 tranche avec les deux modèles précédemment sortis par l’équipementier italien. A domicile en rouge et blanc, comme à l’extérieur, en marine et jaune, les deux tenues principales de l’AS Monaco ont la diagonale représentative du club.