OM : Combien ça coûte de recruter Luis Suarez (Watford) ?

Prêté au Real Saragosse par Watford, Luis Suarez a su attirer les regards sur lui avec 19 buts en 38 apparitions lors de le saison 2019-20. Le jeune attaquant, de retour de son prêt, est déjà objet de convoitises. La Lazio de Rome aurait notamment transmit une offre en début d’été, tandis que l’Atletico Madrid et le FC Valence l’observent attentivement. D’après The Athletic, l’OM s’intéresserait lui aussi au buteur, pour renforcer son équipe.

L’OM veut recruter son attaquant

Après les rumeurs sur Mariano, Keita Baldé ou encore Emmanuel Dennis, l’Olympique de Marseille ouvre un autre dossier que celui de Luis Suarez. A 22 ans, l’attaquant de Watford sort d’une très bonne saison, en prêt avec le Real Saragosse, club de D2 espagnole. Par conséquent, il est actuellement évalué par Transfermarkt à 7,5 M€, contre 800 000€ il y a un an. Suivi par de nombreux clubs, il semble que le Colombien ne passera pas la saison 2020-21 en Championship. Mais l’OM n’est pas arrivé premier sur le dossier. Récemment selon le Corriere dello Sport, la Lazio de Rome était disposée à payer 15M€ (plus 5 de bonus), pour recruter le joueur. Mais d’après The Sun, le club de Watford réclamerait désormais 10 M£ (10,85 M€), une somme légèrement haute pour les phocéens, qui s’efforcent d’alléger leurs dépenses lors de ce mercato.

#WatfordFC transfer latest Understand Marseille are one of the leading candidates to sign Luis Suarez. As per update on real time section of @TheAthleticUK this morning. Initial discussion phase. Club keen to retain him obvs. — Adam Leventhal (@AdamLeventhal) September 13, 2020

Un salaire plus conséquent qu’à Watford pour Luis Suarez ?

La rémunération actuelle de l’attaquant colombien tourne autour des 35 000€ brut mensuels, soit moins d’un demi-million d’euros par an. Ce montant est l’équivalent d’un jeune rookie dans les rangs de l’OM, où justement la direction cherche à réduire la masse salariale. Il était question, à la Lazio d’un contrat sur cinq ans, pour un salaire estimé à près de 165 000 euros bruts. Pour un attaquant, s’il est sportivement à la hauteur, cela semble intéressant.