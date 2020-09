OM : Combien ça coûte de recruter Mariano Diaz (Real Madrid) ?

Peu utilisé par le Real Madrid, Mariano Diaz pourrait avoir des envies d’ailleurs durant ce mercato. Il serait notamment susceptible de revenir en France, 2 ans après son départ de Lyon. L’Olympique de Marseille serait en effet à la recherche d’un attaquant, et d’après Le Phocéen, le directeur sportif du club, Pablo Longoria, aurait pensé à ce dernier.

L’OM intéressé par un prêt de Mariano Diaz

Dans l’optique où l’objectif de ce mercato marseillais est de renforcer l’équipe sans dépenser, la direction phocéenne aurait souhaité un prêt du Merengue, plutôt qu’un transfert. Mariano était parti du Real pour arriver à Lyon en 2017, pour 8 millions d’euros. Au terme d’une excellente saison (20 buts en 43 matchs), il était retourné dans son club d’origine, pour 21,5 millions d’euros. A l’aube de la saison 2020-21, il ne vaudrait plus que 13 millions selon Transfermarkt, et seulement entre 1 et 2 millions selon le CIES. La faute aux blessures et à son manque de temps de jeu en Liga, où il n’a joué que 38 minutes lors de l’exercice dernier.

Un prêt, vraiment une bonne affaire ?

Il reste à Mariano Diaz presque 3 ans à devoir au Real Madrid, un contrat qui lui assure un salaire de 5,2 millions d’euros bruts par an. C’est plus que Florian Thauvin ou Steve Mandanda à l’OM. Et plus que ne peux en supporter, en l’état actuel de l’effectif de Villas-Boas, la masse salariale déjà surchargée. La recherche d’un nouvel attaquant pour les marseillais n’en devient pas moins active pour autant, le club penserait aussi à Bilal Touré (Reims), ou Emmanuel Dennis (Bruges).