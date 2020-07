Girondins de Bordeaux : Le maillot 2020-21 du retour d’adidas a fuité

Sa sortie est très proche, après la révélation par le club au scapulaire du nouveau logo et désormais qu’a officiellement débutée la saison 2020-21 (au 1er juillet), adidas est le nouvel équipementier des Girondins de Bordeaux, c’est la marque allemande qui produira les maillots du club, pour cet exercice et les cinq suivants. C’est dire donc que du côté des supporters du club, cette première collection est attendue impatiemment.

Marine et blanc avec le scapulaire pour le FCGB 2020-21

Le domicile a fuité ce samedi, depuis le média spécialisé Esvaphane. Il ne devrait pas être sujet à controverse car tous les codes principaux y sont : le marine pour couleur de fond, le blanc en secondaire, plus le scapulaire à l’avant. Les trois bandes distinctives du sponsor sont ici placées sur le haut, le long des épaules. On notera un dégradé de ton en fond, sur la couleur marine. Dans le dos, la date palindrome 1881 de l’année de création du club, est inscrite en blanc, sous le col.

💥 FC Girondins de Bordeaux 20-21 iç saha forması sızdı! 💥

💥 FC Girondins de Bordeaux 20-21 home jersey leaked! 💥 pic.twitter.com/1lXdhkzCBG — esvaphane (@esvaphane) July 4, 2020

adidas de retour au club des Girondins de Bordeaux

C’est le retour d’adidas auprès des Girondins de Bordeaux. La marque allemande a déjà habillé le FCGB dans les années 80, quand elle avait un trèfle à trois feuilles et trois bandes pour logo. Avec les Girondins et le Stade Brestois en plus cette saison, elle devient comme Kappa, la plus représentée en Ligue 1, avec quatre équipes (Lyon et Strasbourg en plus).